Последние новости на утро 16 декабря 2020: В России до Урала зафиксируют цены на масло и сахар

«КП» – о последних новостях на утро 16 декабря 2020 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости на утро 16 декабря 2020 года. В Минпромторге рассказали, что цены на сахар и подсолнечное масло в России будут регулироваться по-разному – в зависимости от региона. Так, до Урала их зафиксируют, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут введены поправочные коэффициенты.

Тем временем в США оценили недавний запуск четырех баллистических ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» из Охотского моря. Американский журнал Popular Mechanics назвал его «превью конца цивилизации».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «драться» за свою страну, призвав сограждан не думать, что он «все бросил и ушел». С таким заявлением глава государства выступил во время встречи с работниками больницы в Могилеве.

Кроме того, он рассказал, как распорядился кредитом в 500 миллионов долларов, который стране в октябре выдал Евразийский банк развития (ЕАБР): 200 миллионов долларов направил на погашение долга за российский природный газ, остальные 300 миллионов, по словам Лукашенко, «отдал врачам на COVID».

К слову, за время пандемии коронавируса число мигрантов в России снизилось почти вдвое. Если обычно в нашей стране находится до 11 миллионов иностранных граждан, то на сегодняшний день их всего около шести миллионов. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

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