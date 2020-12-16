Пушков прокомментировал реакцию украинского политолога на санкции России Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Москвой персональных санкций против некоторых политиков из украинской партии «Слуга народа». Свое мнение по этому поводу сенатор написал на своей странице в соцсети Twitter.

До этого Михаил Чаплыга написал, что жителям Украины давно надо было поступить по примеру Москвы.

- Интересно. На Украинке есть журналисты, которые благодарны России за введение санкций против депутатов из «Слуги народа» в Верховной Раде. Они благодарны, потому что многие устали от их лжи и неспособности реализовать хотя бы какие-нибудь обещания Зеленского, провалившего свое президентство, - отметил Алексей Пушков.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне правительство России расширило санкции против Украины, утвердив список из 849 имен, которые подпадают под персональные ограничения. В первоначальном варианте два года назад их было 322. В сентябре в этот список попал бывший президент Украины Петр Порошенко.