Экс-помощник Трампа предостерегла Байдена от пренебрежительного отношения к России Фото: REUTERS

Американскому президенту Джозефу Байдену следует воздержаться от пренебрежительного отношения к Москве и придерживаться иного подхода, нежели Бараку Обаме. Такое мнение высказала бывшие старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, чьи слова приводятся в статье, опубликованной в газете The New York Times.

- Обама крайне пренебрежительно относился к России, называл ее региональной державой. Мир полностью изменился. Джо Байден не может стать второй версией Обамы, ему придется придерживаться иного подхода, - отметила Фиона Хилл. Она покинула Белый дом летом прошлого года и считалась одним из ключевых советников президента США Дональда Трампа по России.

Напомним, что Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатами на ключевые посты в его новой администрации многих бывших помощников Обамы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в минувший понедельник коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, по которым победу одержал кандидат от партии демократов Джозеф Байден. В его поддержку выступили 306 выборщиков.