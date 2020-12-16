Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета к коронавирусу

Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Групповой иммунитет от коронавирусной инфекции выработается после вакцинации от заболевания до 85 процентов населения. Об этом заявил главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи в интервью изданию Vox в среду, 16 декабря.

- Если вам действительно нужен настоящий групповой иммунитет, необходимо, чтобы было вакцинировано от 75 до 85 процентов населения государства. Я бы даже сказал, ближе именно к 85 процентам, - подчеркнул эксперт.

Напомним, что в США медицинских работников начали прививать вакциной от коронавирусной инфекции Pfizer, также ожидается одобрение местным регулятором вакцины производства Moderna. Однако пройдет минимум несколько месяцев до того, как вакцины станут широко доступны населению. Опросы показывают, что не менее четверти американцев не хотят прививаться по разным причинам.

Как писал сайт Kp.ru, 5 декабря в Москве уже стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Пока что сделать бесплатную прививку могут только учителя, врачи и соцработники, но скоро она станет доступной для всех желающих.