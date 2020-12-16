Россиянам могут разово начислить штрафы и пени за неуплату коммуналки в 2020 году

С апреля до января действует мораторий на начисление штрафов за долги по коммуналке Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале 2021 года россиян может ждать неприятный сюрприз. Им могут начислить штрафы и пени за неуплату коммуналки в текущем году.

Из-за коронавируса был введен мораторий с апреля до января 2021 года. Многие лишились части дохода и траты на оплату ЖКУ стали больно бить по карману потребителей. В правительстве запретили штрафовать тех, кто не в силах оплатить услуги.

Как именно будет отменен мораторий, в документе, регламентирующем его введение, четко не прописано. Это дает основание полагать, что штрафы могут начислить на весь просроченный долг. Еще один вариант – только за сумму неуплаты, которая образуется после 1 января 2021 года.

В НП «ЖКХ Контроль» обеспокоены ситуацией, и чтобы не вгонять людей в крупные долги, предлагают вводить пени и штрафы постепенно, только за долги, образовавшиеся в новом году. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Еще один вопрос, который сейчас активно обсуждается – это проверка счетчиков. Необходимо определить, в каких случаях истекший срок поверки не приведет к начислению платы по повышающему коэффициенту, пишет газета «Известия».

Депутаты Госдумы выступают за предложение продлить мораторий на штрафы до полного разрешения ситуации с пандемией и снижения социальной напряженности.

В настоящее время в России число безработных составляет 4,8 миллиона человек.