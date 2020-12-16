Эксперт назвала полезные финансовые привычки, которые внесут в жизнь стабильность

Эксперт посоветовала ввести полезные финансовые привычки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова назвала самые полезные финансовые привычки, которые помогут внести в жизнь стабильность. Наличие денежной «подушки безопасности» позволит пережить любой кризис и потерю работы.

Одна из самых полезных финансовым привычек - ежемесячно откладывать не менее 5-10 процентов полученного дохода. Деньги можно размещать на банковском вкладе, а лучше инвестировать. Но лучше всего проводить манипуляции сразу после получения зарплаты, а не в конце месяца.

- Инвестировать сегодня можно со ста рублей. Лучше небольшими суммами, но регулярно. Это принесет больше плодов, чем накопить один раз большую сумму и вложить в ценные бумаги. Нужно отдавать отчет, что всегда существует риск таких вложений, - отмечает Смирнова в беседе с NEWS.ru.

Если есть оформленные кредиты, хотя бы раз в квартал стоит отслеживать процентную ставку по рынку. Возможно, имеет смысл рефинансировать свой заем.

Лучше обойтись вовсе без них, но это непростая задача. Например, можно откладывать от каждой зарплаты 1/12 от суммы на будущие крупные покупки. Тогда деньги на глобальные траты можно будет брать не у банка, а из своего резервного фонда.

Анализ своих доходов не менее полезная и важная привычка. Проверьте свои траты, возможно есть шанс получить какие-то налоговые вычеты.

- Заниматься этим вопросом нужно регулярно, а особенно перед подачей декларации, чтобы вернуть излишне уплаченные налоги. Возврат средств можно потратить на летний отдых, это тоже позволит сэкономить бюджет, - отметила эксперт.

Стоит отметить, что эксперты прогнозируют стабильный курс рубля до конца 2020 года, пишет ФАН.