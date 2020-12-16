Президент Сербии прокомментировал отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым Фото: REUTERS

Демарш двух членов Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича и Желько Комшича в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова является оскорблением традиций гостеприимства и недальновидным решением. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

- Для нас бы было оскорбительным не принять гостя должным образом. Однако каждый выбирает свой путь. Неплохо, конечно, стать героем на один день, нагнать страстей, но что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи. Это было очень недальновидно, - заявил Александар Вучич.

Президент Сербии напомнил политикам Боснии, что они считают Косово независимым, но Сербия из-за этого не прекратила отношения с БиГ. Вучич подчеркнул также, что Черногория заявила, что сохранит санкции против России.

Напомним, что сам глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что инцидент с отказом членов президиума от встречи является несущественным. Такое решение политиков Лавров назвал «не самостоятельным».