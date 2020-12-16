Пробки в Москве достигнут девяти баллов к вечеру 16 декабря

В центре Москвы, на ТТК и на МКАДе к вечеру ожидаются пробки в 9 баллов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 16 декабря, жителям Москвы лучше пересесть на общественный транспорт из-за сильных пробок, рекомендует департамент транспорта столицы.

К концу дня пробки достигнут 8-9 баллов. Особенно плотные заторы ожидаются в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце, на Московской кольцевой автодороге и на участках, где проходят строительные работы: развязка МКАДа с Волоколамским шоссе, 53 километр МКАД и Северянинский путепровод.

В Департаменте транспорта также отмечают, что утром в Москве уже зафиксированы пробки в четыре балла. Особенно движение замедляют аварии в юго-восточной части МКАДа, на Проспекте мира и Шоссе Энтузиастов.

- Нормально едут: Мичуринский проспект, Звенигородское шоссе, Волоколамское шоссе, - сказано в сообщении в Telegram столичного Дептранса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что за минувшие сутки в Москве выпало 6 сантиметров снега. А всего с начала декабря сугробы выросли до 11 сантиметров.