В Минобороны показали видео загрузки баллистической ракеты "Авангард" в пусковую установку

Министерство обороны России показало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард". Его произвели с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.

На видео военные загружают МБР в шахтную пусковую установку и переводят в вертикальное положение. Затем транспортно-загрузочный агрегат опускает ракету под землю.

В сообщении Минобороны отмечается, что перевооружение группировки Ракетных войск стратегического назначения значительно повысило долю современного оборудования.

Боевые возможности также расширились благодаря межконтинентальной баллистической ракете "Авангард" с гиперзвуковым блоком. Отмечается, что МБР создала условия для развития новых типов военного оснащения.