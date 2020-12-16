К Новому году мандарины в магазинах подорожали на 20 процентов Фото: Алиса ТИТКО

К Новому году мандарины в магазинах резко подскочили в цене. В среднем подорожание составило 20%, за килограмм товара покупатель платит 104 рубля. Об этом свидетельствуют данные платформы «Такском ОФД».

Возможно, ценник больно бьет по карманам россиян. Объем покупок новогодних фруктов сократился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Подорожание связано, прежде всего, со скачками курса доллара. Основной объем мандаринов – это импортная продукция, их закупки осуществляются в валюте.

- К тому же, пандемия заставила многих поставщиков пересмотреть свою логистику, что также привело к увеличившимся издержкам. Все это отражается на стоимости продукции для конечного потребителя. К тому же, пандемия приучила людей реже ходить в магазины. Покупатели стараются сразу приобрести большую партию, это сказывается на объемах потребления, - пояснил «Известиям» представитель оператора фискальных данных.

Кстати, ценник вырос не только на мандарины, но и на шампанское. Алкоголь прибавил в цене 21%, теперь средний чек составляет 410 рублей.

Растущие цены и падающие доходы заставляют россиян экономить на покупках продуктов. Расходы самых бедных слоев населения сократились на 10 процентов.

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