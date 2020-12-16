В Самарской области контролировать чистоту воздуха будут вместе с общественниками

Губернатор обсудил с активистами самые насущные экологические вопросы. Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил местных активистов к участию в заключительном в этом году заседании общественного совета по экологической безопасности. Он отметил, что экосовет и создавался для того, чтобы слышать о проблемах от неравнодушных людей. На прошедшем совете одним из главных для обсуждения вопросов стало состояние воздуха в крупнейшем городе региона – Тольятти.

Сегодня эта проблема решается совместно местными, региональными властями и федеральными контрольно-надзорными органами. Закуплена мобильная лаборатория на средства из регионального бюджета, такая же работа проведена и в микрорайоне Волгарь – уже в областной столице, здесь жители тоже жаловались на посторонние запахи в воздухе.

- Мы создаем новую систему мониторинга. Именно поэтому мы стали лучше фиксировать. И надо сказать, что мы выявили, в том числе предприятия, которые вообще не были учтены как загрязнители. Несколько таких предприятий, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, но даже не стояли на учете, выявлены в ходе совместных рейдов с общественниками, - рассказал о первых итогах такой работы губернатор.

Представители общественников Тольятти отметили, что их волнуют в первую очередь крупные предприятия химической промышленности. Стоит отметить, что именно после проведенных Дмитрием Азаровым переговоров межрегиональное управление Росприроднадзора заняло более жесткую позицию. Правда, руководитель ведомства отметил, что в этом году проверки были затруднены из-за пандемии, но с 1 февраля 20201 года ведомство будет строго контролировать выданные предписания и к нарушителям применят самые строгие меры.