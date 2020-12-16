Юрист объяснил, можно ли вернуть деньги в случае ошибочного перевода Фото: Алексей ФОКИН

Юрист и инвестор Эдуард Бугров объяснил, можно ли вернуть средства, если перевод был совершен ошибочно. Такие ситуации достаточно распространены. Люди ошибаются, вводя номера карт или данные счетов во время транзакции. Не всегда это обозначает полную потерю средств. Можно попытаться вернуть деньги обратно.

- Если перевод был осуществлен в сторонний банк, то стоит обратиться в кредитную организацию, куда отправились средства. Сначала позвоните в свой банк и получите справку о выполненной операции. После можно отправляться в банк получателя и просить вернуть средства, - пояснил ФАН Эдуард Бугров.

Обращаться в банк-получатель модно по телефону, электронной почте или напрямую через отделение. Стоит помнить, что в межбанковских переводах участвует Центробанк.

Если при переводе была допущена ошибка и указаны несуществующие реквизиты, то платеж не определят, и банковские сотрудники свяжутся с отправителем для уточнения.

Но часто такое решение зависит от внутренней политики банка-получателя. Если поступит отказ, то защитить свои права можно в суде или обратившись в правоохранительные органы.

Данные процедуры займут продолжительное время, поэтому все платежи нужно тщательно контролировать и, желательно, по несколько раз проверять реквизиты перед отправлением денег.

- А вот в случае ошибочного отправления претензии в ваш банк приниматься не будут. Тогда придется договариваться с получателем средств, - заключил эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение процентных ставок по кредитам в самое ближайшее время. Это связано с постепенным выходом из коронакризиса. Вместе с удешевлением кредитов может вырасти процент по вкладам, сообщает газета "Известия".