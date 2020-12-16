Комендантский час в Турции на Новый год не будет распространяться на иностранных туристов

Иностранным туристам в Турции разрешили не соблюдать введённый во всей стране комендантский час Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комендантский час в Турции с 31 декабря по 4 января не будет распространяться на иностранных туристов, сообщили в Министерстве культуры и туризма республики.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о комендантском часе, который будет действовать с 31 декабря по 4 января. В эти дни в стране будет запрещено выходить на улицу с 21:00 до 5:00. До этого такие ограничения действовали только по выходным.

Власти Турции приняли такое решение из-за роста числа заражений. Только за последние сутки в Турции с 82 миллионами населения выявлено 32 тысячи новых заражений. Всего в стране зафиксировано уже почти 1,9 миллиона заразившихся. Погибли 16 881 человек.