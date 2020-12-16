Названы факторы, которые больше всего повлияют на курс рубля в декабре

Экономист рассказал, что повлияет на курс рубля перед Новым годом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время ряд факторов помогут определить обстановку на финансовых рынках. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган перечислил события, которые повлияют на курс рубля в последние недели уходящего года.

«Одно из таких событий инвесторов ждет в среду 16 декабря. Федрезерв проведет опорное заседание, где основное внимание будет сосредоточено на заявлениях об объеме и характере программы выкупа активов с рынка», - цитирует экономиста «Российская газета».

Еще одним фактором, способном сказаться на валютном рынке станет обсуждение программы стимулов Конгрессом США, уверен аналитик.

«С учетом отсутствия в программе по крайней мере в ее нынешнем виде «чеков для населения», которые были в марте, принятие пакета стимулов также может спровоцировать фиксацию прибыли в конце года», - отметил Коган.

Экономист добавил, что ход торгов в четверг и пятницу, 17 и 18 декабря, поможет определить с каким настроением рубль уйдет в новый год, и каких показателей стоит ждать от валютных пар рубль-доллар, рубль-евро.

В свою очередь исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов добавил, что победа Байдена уже поддержала курс рубля, и в ближайшее время на валютном рынке ожидается стабилизация.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,5−74,5 в паре с долларом и на уровне 89,0−90,0 в паре с европейской валютой», — цитирует эксперта «Свободная пресса».