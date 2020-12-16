Periscope прекратит работу в 2021 году

Periscope, принадлежащий Twitter, прекратит работу и исчезнет из магазинов мобильных приложений 31 марта 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис видеотрансляций Periscope 31 марта 2021 года перестанет работать и исчезнет из магазинов мобильных приложений. Об этом сообщила компания Twitter, владеющая Periscope.

- Мы невероятно горды и благодарны за всё, что Periscope привнёс в наш сервис, и надеемся, что его активные пользователи продолжат вести обсуждения в Twitter, - отметили в компании.

В Twitter также объяснили, что Periscope перестал быть популярным в последние два года, а его обслуживание стало "неустойчивым". С 15 декабря уже стало невозможным создать новую учётную запись, однако до апреля пользователи ещё успеют сохранить все свои трансляции из архива. После этого их можно будет только просмотреть на сайте periscope.tv/periscopeco.

Теперь вести трансляцию можно с помощью Twitter Live - встроенной в социальной сети функции прямого эфира.

Напомним, Twitter купил Periscope за 120 миллионов долларов в 2014 году.