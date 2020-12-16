В России выявлено 26,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявлено 5 028 новых заражений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 26 590 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных заражений достигло 2 734 454 случаев. При этом у 17,8% новых заболевших не было никаких проявлений заражения коронавирусом. Заражения выявлены во всех 85 регионах России

Лидерами по числу заражений остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах положительными оказались тесты у 5 028, 3 758 и 1 477 человек соответственно.

При этом за сутки в России выздоровело почти столько же людей, сколько заразились: 26 490 человек. За всё время эпидемии врачи вылечили 2 176 100 человек.

Скончались за сутки 596 человек. Количество жертв коронавируса в России достигло 48 564.