Переболевшая COVID-19 Бабкина высказалась об ограничении числа зрителей в театре

Надежда Бабкина призывает отменить коронавирусные ограничения в театрах Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мы привыкли носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. В новой реальности живут все, независимо от профессии и социального статуса. Но порой звучат слова возмущения: мол, не стоит вводить те или иные ограничение.

Недавно худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина высказалась о 25-процентном ограничении на заполняемость залов в театрах. Это, по ее мнению, заставляет людей отворачиваться от искусства.

- Тоже мне нашли самое грязное место. А метро? А рынки? Идите туда, - возмущается Надежда Бабкина в интервью NEWS.ru.

Она подчеркивает, что у нее в театре есть зал на тысячу человек и люди почти не касаются друг друга, находясь на своих местах. Единственный контакт – это проход между рядами, но данная связь «маленькая».

При этом сама Надежда Бабкина знает, что такое коронавирус, не из новостей. Она переболела ковидом и довольно долго восстанавливалась после заболевания.

Тем не менее, личный опыт не вынуждает ее ратовать за ограничения. Как раз наоборот. Знаменитость призывает решать эти вопросы совместно с деятелями искусства.

- Создать экспертизу, которая будет нас слышать — мы будем приводить примеры. Почему без нас нас же и женят? — отметила Бабкина.