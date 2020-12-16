Роскосмос предложил запускать спутники снарядами из пушки Фото: Shutterstock

Российские специалисты предложили построить «космическую пушку» для запуска спутников в космос. Предложение использовать снаряды-носители и электромагнитные пушки во время запусков малых спутников озвучена специалистами института в журнале «Вестник НПО имени Лавочкина».

Ученые полагают, что современный уровень научно-технического прогресса позволяет воплотить в жизнь идею, которая впервые была описана Жюль Верном в романе «Из пушки на Луну» в 1865 году.

Специалисты отмечают, что плюсом «космической пушки» является низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников. Среди предлагаемых исследователями вариантов перечислены линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

Тем не менее отмечается, что при запуске спутник будет подвергаться запредельным перегрузкам.

Напомним, ранее появилась информация, что разрабатываемая в России новая орбитальная станция сможет иметь неограниченный срок службы.