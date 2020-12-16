Собянин сообщил, как долго сохранятся ограничения по коронавирусу

Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ограничения по коронавирусной инфекции в Москве, скорее всего, сохранятся и следующем году, хотя будут мягкими. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

«В 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие», - сообщил градоначальник в ходе своего выступления с отчетом в Мосгордуме.

По его словам, что жители столицы смогут вернуться к привычной жизни без ограничений только после массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Мэр отметил, что пандемия стала «жестким экзаменом» для всей системы управления Москвой.

Напомним, накануне Собянин сообщил, что скоро в Москве расширят перечень вакцинируемых от COVID-19. На данный момент в столице прививают врачей, учителей и социальных работников. По словам московского мэра, дальнейшие расширение вакцинации будет зависеть от того, сколько фактической вакцины мы получим в следующей партии