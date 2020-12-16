Собянин прокомментировал реформу здравоохранения в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решения по реформе здравоохранения в Москве, которые многие критиковали, спасли десятки тысяч людей. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

«Решения, за которые нас критиковали, в экстренной ситуации спасли десятки тысяч жизней людей», - сказал градоначальник в ходе своего выступления с отчетом в Мосгордуме.

По его словам, самое главное, что медицинские работники столицы проявили себя в период пандемии «профессионалами с большой буквы».

«Их искренняя преданность своему делу, достойная оплата труда, создание условий для профессионального роста, поддержка медиков в нынешний период стали основой борьбы за спасения жизни москвичей», - отметил московский мэр.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления Собянин также сообщил, как долго сохраняться ограничения по коронавирусу. По его словам, ограничительные меры, скорее всего, будут действовать в Москве и в 2021 году, однако могут быть смягчены