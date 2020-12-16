Собянин озвучил потери бюджета Москвы из-за пандемии

Сергей Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потери бюджета Москвы из-за коронавируса за 2020 год составят 600 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом 300 миллиардов из них были потрачены на борьбу с пандемией.

Мэр также отметил, что доходы многих москвичей сократились из-за потери работы и проблем с бизнесом.

В своём выступлении Сергей Собянин также заявил, что в Москве будет продлена на весь 2021 год программа поддержки бизнеса.

Мэр отметил, что раскритикованные многими решения о реформе системы здравоохранения в столице спасли десятки тысяч жизней. Ограничения, принятые ради безопасности в условиях эпидемии коронавируса в основном сохранятся на 2021 год, большинство из них останется мягкими.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что скоро будет расширен список тех, кто может получить вакцину от коронавируса. Сейчас, как сообщал сайт KP.ru, привиться могут врачи, педагоги и соцработники.