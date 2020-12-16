В России соцработники смогут продолжать сопровождать подопечных в больнице

Соцработникам упростили уход за пожилыми и инвалидами в больницах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе.

Документ позволит соцработникам без лишних сложностей продолжить сопровождение своих подопечных даже в стенах больницы.

- Речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход, - сказано в пояснительной записке к постановлению. Документ опубликован на сайте правительства.

Сейчас, чтобы оформить сопровождение своего подопечного работник социальной службы должен оформить документы на служебную командировку.

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