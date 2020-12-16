Курс рубля на 16 декабря 2020: доллар подешевел до 73,38 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на открытии Московской бирже в среду, 16 декабря 2020 года, курс слабо колеблется к доллару и евро. Согласно данным торговой площадки, доллар подешевел на копейку, евро подорожал на четыре

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,36-73,46 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов американская валюта подешевела на копейку, до 73,38 рубля. Евро по отношению к рублю укрепился на четыре копейки к уровню закрытия предыдущей сессии и подорожал до 89,28 рубля.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал изменение курса доллара в начале 2021 года. По мнению аналитика, в январе мы увидим рост стоимости доллара и евро. По его словам, драйверы, которые обеспечивают рост российской валюты, почти исчерпали себя. Он прогнозирует стоимость доллар в районе 75-76 рублей.