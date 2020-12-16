Лавров заявил, что ЕС не готов к диалогу с Россией

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все факты говорят о том, что Европейский союз не готов к нормальным отношениям с Москвой. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы коснулись ситуации в отношениях между ЕС и РФ. Наша оценка очевидная: все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией», - заявил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Хорватии в Загребе.

При этом Лавров отметил, что неготовность Европейского Союза не мешает Москве развивать «добрые, эффективные, равноправные отношения» с «хорватскими коллегами и друзьями».

Напомним накануне Европейский Союз принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Ограничения продлили еще на полгода. В течение шесть лет действия санкций, ограничительные меры неоднократно расширяли и продлевали.