Губернатор Василий Орлов: «Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» улучшает жизнь людей на селе»

Губернатор Василий Орлов рассказал, как в регионе реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области». Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» помогает жителям сельских районов значительно улучшить свои жилищные условия. Программа включает в себя пять направлений, и одно из них – помощь людям на селе в строительстве новых домов. По условиям, семьям, проживающим на сельских территориях, предоставляется субсидия, так что новоселы могут оплатить 55,6% стоимости жилья за счет бюджетных средств.

Эта часть программы стартовала в 2020 году, и благодаря ей три семьи Тамбовского района, работающие на предприятиях АПК, получили субсидии на строительство жилья. Каждой семье выделили из бюджета по 1 миллиону 440 тысяч рублей. Дома уже практически готовы к заселению. Житель села Жариково Сергей Мащенко и его близкие отметят новоселье весной.

- До этого мы жили в старом доме. Сейчас на этом же участке благодаря госпрограмме построили новое жильё. Часть суммы внесли сами, остальные деньги на строительство дало государство. В новом доме мы будем жить семьёй из пяти человек, - рассказал Сергей.

Ещё одно направление госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» предусматривает помощь молодым семьям, получившим «дальневосточную ипотеку». Им выделяются единовременные выплаты, которые люди могут потратить на оплату первоначального взноса по льготному ипотечному кредиту. В 2020 году этой возможностью воспользовались 87 жителей Амурской области, на поддержку молодых семей было направлено более 16 миллионов рублей.

- Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» помогает значительно улучшить жилищные условия и быт людей, которые живут и работают на селе, - рассказал губернатор Василий Орлов. – Помимо нового жилья сельские жители получают комфортную, благоустроенную территорию своих населенных пунктов. Так, в этом году по программе на благоустройство сел мы выделили 17 миллионов рублей. В результате были оборудованы детские и спортивные площадки, отремонтированы памятники реконструированы скверы и площади. Проекты, реализуемые в рамках госпрограммы, финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20% от его стоимости.

Благодаря госпрограмме в селе Черемхово Ивановского района построили новую спортивную площадку с 14 тренажёрами. В селе Солнечное обновили центральную площадь, а в селе Троицкое – благоустроили детскую площадку. В селах Томское Серышевского района и Крестовоздвиженка Константиновского района реконструировали памятники погибшим бойцам Великой Отечественной войны. Программа комплексного развития сельских территорий помогла построить новые спортивные, детские или досуговые объекты в десятках других сел Амурской области.