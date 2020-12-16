Собянин заявил об отсутствии необходимости вводить локдаун в Москве

Сергей Собянин. Фото: Денис Гришкин. Пресс-служба мэра Москвы

Необходимости вводить локдаун в Москве нет. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин в ходе своего выступления с отчетом в Мосгордуме.

По его словам, заболеваемость коронавирусом вскоре может пойти на спад, однако даже если это не произойдет, ситуация в столице позволяет не вводить жесткие ограничительные меры в ближайшие месяцы. Мэр отметил, что введение локдауна может нарушить социальную жизнь жителей столице, а также «обрушить экономику и доходы».

«Ситуация непростая, очень сложная. Сам уровень заболеваемости и госпитализации очень высокие. Но система справляется сегодня с ним ... В этих условиях мы можем позволить себе не вводить какие-то сплошные локдауны», - заявил он.

Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день в Москве работают все звенья системы здравоохранения и доступны все виды медпомощи, а количество больных коронавирусом в стационарах практически стабильное.

Как писал сайт kp.ru, градоначальник также сообщил, как долго сохраняться ограничения по коронавирусной инфекции. По его словам, ограничительные меры, скорее всего, будут действовать в столице и в следующем году, однако могут быть смягчены.