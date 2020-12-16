Лавров назвал ущербными попытки Запада обвинить Россию в отравлении Навального Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ущербными попытки Запада обвинить Москву в отравлении блогера Алексея Навального.

Лавров отметил, что у «западных партнеров» пропадают навыки нормальной дипломатической работы, и как итог появляется «нежелание выполнять международно-правовые нормы», когда необходимо говорить об установлении фактов.

«Логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты про отравление Навального, которые были обнаружены германскими спецслужбами, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата», - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что «ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку»

Напомним, что Навального госпитализировали в Омске в конце августа. Позже его перевезли на лечение в берлинскую клинику. В сентябре немецкие власти сообщили, что политика якобы отравили. Москва неоднократно сообщала о готовности к всестороннему взаимодействию с Берлином, и отмечала, что до вывоза блогера в Германию никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.