Совфед одобрил закон о запрете второго гражданства для парламентариев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет Федерации одобрил в среду, 16 декабря, закон, согласно которому полномочия депутатов Госдумы или членов Совета Федерации будут прекращены из-за иностранного гражданства. Также Совфед одобрил закон, предусматривающий пожизненное членство в составе Совета Федерации для бывших президентов страны.

Изменения внесут в законы "О статусе члена Совета Федерации и статусе Федерального Собрания Российской Федерации". Кроме того, прекращением полномочий грозит несоблюдение требований к сроку проживания на территории региона России для сенатора-представителя субъекта.

Раньше прекратить полномочия парламентария было возможным только при наличии иностранного гражданства и вкладов в другом государстве.

В законе о пожизненном сенаторстве экс-президента сказано, что получить пожизненное место в Совете Федерации может глава государства, сложивший полномочия досрочно или ушедший с поста президента из-за окончания срока правления.

Оба проекта предложил в своём послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин 15 января 2020 года. Поправки были приняты после всероссийского голосования, прошедшего с 25 июня по 1 июля.