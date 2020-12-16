Гинеколог Минздрава РФ рассказала, может ли коронавирус вызывать бесплодие

Гинеколог Минздрава РФ рассказал, может ли коронавирус вызывать бесплодие Фото: Александр ГЛУЗ

На сегодняшний день нет доказательств, что коронавирусная инфекция может влиять на развитие бесплодия у мужчин. Об этом рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России профессор Лейла Адамян.

«На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия», - сказала эксперт в эфире канала «Россия 24».

Адамян обратила внимание на то, что человечество знакомо с коронавирусом только девять месяцев, поэтому нельзя окончательно сказать о влиянии вируса на бесплодия, на данный момент планируют изучить в деталях все особенности влияния COVID-19 на репродуктивную систему.

Эксперт отметила, что на женщин, переболевших коронавирусом, и собирающихся забеременеть, коронавирус не влияет, осложнение может дать только общее тяжелое состояние, которое было во время болезни, а также воспалительный синдром.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, передается ли коронавирус от матери ребенку во время беременности. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что, как правило вирус не передается, указав на отсутствие вертикального пути передачи COVID-19. Глава ведомства отметил, что в целом дети реже болеют коронавирусной инфекцией