Мишустин поручил включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок. Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие изменения должны быть внесены в приказ Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» до четверга, 17 декабря.

«Вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее, 15 декабря, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от COVID-19 началась во всех российских регионах. По его словам, во всех российских регионах развернуто в общей сложности 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины для распределения внутри региона. Глава Минздрава также сообщил, что от коронавирусной инфекции в России привились уже 28,5 тысяч человек.