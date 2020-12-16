Эрдоган назвал американские санкции из-за С-400 атакой на суверенитет Турции

Реджеп Тайп Эрдоган Фото: REUTERS

Санкции Вашингтона из-за приобретенных Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 несовместимы с союзническими отношениями, и являются атакой на суверенные пава Турции. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган

Турецкий лидер отметил, что на фоне ограничительных мер, Анкара намерена вдвое увеличить объём Оборонпрома

Напомним, в связи с закупкой российских ЗРС Вашингтон ввел санкции против турецких чиновников. Под ограничительные меры попали секретариат оборонной промышленности Турции и возглавляющий его Исмаил Демир. Кроме того, в «черный список» попали еще три человека, которые по данным США «связаны с Россией».