Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП России в 2020 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз падения ВВП России в текущем году с ожидавшихся в сентябре 5 процентов до 4 процентов. Об этом говорится в последнем докладе ВБ.

Во всемирном банке поясняют, что пересмотр прогноза отражает более высокий, чем ожидалось, уровень экономической активности в третьем квартале текущего года. Именно в этот период в связи со смягчением ограничений и осуществлением фискальных, денежно-кредитных и регуляторных мер «появились признаки оживления экономической активности, что нашло отражение в некотором восстановлении промышленного производства и сферы услуг».

Тем не менее отмечается, что в связи ростом уровня заболеваемости коронавирусом и повторным введением некоторых ограничительных мер ожидают сохранения отрицательной динамики экономики в четвертом квартале. Кроме того, к ухудшению балансов предприятий привело ослабление рубля.

«В октябре выпуск в пяти основных секторах составил -5,1 процентов к аналогичному периоду прошлого года по сравнению с -3 процента в сентябре. Промышленное производство сократилось на 5,9 процента в годовом выражении и осталось на уровне предыдущего месяца», - отмечается в отчете Всемирного банка.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил, что спад ВВП России в текущем году может составить 3,9 процент, а мировой ВВП может упасть на 4,4 процента.