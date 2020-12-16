Новый гражданский региональный самолет Ил-114-300 совершил первый полет

Ил-114-300. Фото: Пресс-служба ОАК

В среду, 16 декабря, новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершил свой первый полет. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».

Воздушное судно пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей 1-го класса Николая Куимова и Дмитрия Комарова, а также бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.

Отмечается, что в ходе полета, который состоялся на аэродроме Жуковский, были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость лайнера, а также функционирование его систем самолета.

«В 2022 году "ОАК" планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года начать его серийные поставки», - заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что программа производства Ил-114-300 предполагает выпуск до 2030 года до 100 лайнером, которые планируется поставлять в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, а также на экспорт. По его словам, первым эксплуатантом станут «Полярные авиалинии».

Ил-114-300 является модернизированной версией Ил-114-100. Самолет предназначен для перевозки до 68 пассажиров или до 6,8 тонны грузов на региональных авиалиниях.