Эксперт прокомментировал существенное снижение числа мигрантов в России

Эксперт прокомментировала названное МВД число мигрантов в России Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувший год число мигрантов в России сократилось почти в два раза. Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских прокомментировала новые данные, опубликованные МВД.

Ранее в ведомстве сообщили, что численность мигрантов в России в этом году составила около 6 миллионов.

«МВД начало делать эти расчеты с 2014 года, на протяжении многих лет эта цифра, 10—11 млн, была примерно одинаковая. То есть у нас одномоментно на территории России находилось такое количество иностранцев. Мы должны понимать, что там и туристы, и транзитные пассажиры — смешанная категория, текучая. Поскольку закрыты границы, естественно, люди не смогли въехать», — цитирует эксперта RT.

Чудиновских добавила, что основной приток трудовых мигрантов наблюдается традиционно весной и летом, а в 2020 году именно в этот период из-за пандемии коронавируса границы были закрыты.

«Все по цепочке зависит от эпидемиологической ситуации: когда пойдет на спад эта волна и правительством будет принято решение возобновить транспортное сообщение с теми странами, с которыми оно еще не восстановлено, тогда начнется постепенный, но тренд на восстановление», - добавила эксперт.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что количество трудовых мигрантов в России в 2020 году снизилось по сравнению с предыдущими годами. На текущий момент эта цифра составляет 6,3 миллиона человек, тогда как ранее этот показатель достигал 9-11 млн человек, передает «Свободная пресса».