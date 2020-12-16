Аналитики AliExpress рассказали, чем россияне закупаются перед Новым годом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики AliExpress Россия совместно с исследовательской компанией ResearchMe выяснили, как, россияне собираются праздновать Новый год. Коронавирус, конечно же, внес свои коррективы и многим пришлось изменить свои планы.

72% россиян планируют провести праздник дома. Причем в Москве и Санкт-Петербурге такой ответ дали только 68% респондентов.

25% россиян отметили, что в этом году они с большим энтузиазмом занимаются украшением своего дома. Праздничное настроение люди создают всеми возможными способами. В ход идут и традиционные новогодние атрибуты, а также новогодние скатерти, венки и даже придверные коврики. Самыми популярными товарами стали гирлянды-шторы, новогодние наклейки на окна и стены, игрушки и фигурки новогодних персонажей.

Как ни странно, особой популярностью на AliExpress пользовались новогодняя одежда для животных. Например, костюм Деда Мороза для кота или накидка в стиле Санты Клауса для собаки. Кроме этого покупателям полюбились уютные носки, кухонный текстиль и переводные неоновые наклейки.