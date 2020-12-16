Госдума приняла законопроект о наказании чиновников за хамство Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о наказании чиновников за хамство, который предполагает введение штрафов до 150 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Законопроект корректирует понятие оскорбление, которое, согласно документу, может быть выражено не только в неприличной, но и в «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Кроме того, оскорбление могут совершить публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.

Напомним, на сегодняшний день штраф за оскорбление - от 1 до 3 тысяч рублей, при этом, нет разделения, кто высказался - простой человек или чиновник. Поправки должны это исправить. Граждан предлагают наказывать штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, юридических лиц - от 100 до 200 тысяч.

Чиновники в случае оскорбления должны будут заплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Максимальный штраф, от 100 до 150 тысяч рублей, будет назначаться при повторном нарушении. Также, для государственных и муниципальных служащих предусмотрена дисквалифицировать за хамство на год. При повторном правонарушении - до двух лет.