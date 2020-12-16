Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в Сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России будут штрафовать до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ в Сети. Соответствующий закон приняла Госдума РФ в среду, 16 декабря.

В январе были внесены поправки к соответствующей статье Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Первое чтение прошло в июле, второе – 15 декабря, сообщил «Интерфакс».

Так, по новым правилам, физлица заплатят от пяти до 30 тысяч рублей, должностным придется выложить от 50 до 100 тысяч.

Если пропагандой занимаются люди со статусом ИП, штраф составит 50-100 тысяч рублей или будет введена административная приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Юрлицам грозит самая серьезная ответственность – штраф до 1,5 миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

До принятия закона штрафы были значительно меньше и достигали максимум одного миллиона рублей. Обычные же граждане могли отделаться всего 4-5 тысячами рублей штрафа.

Теперь же размер штрафа увеличится и для иностранцев. Раньше они платили пять тысяч рублей, в новой редакции придется отдать до 40 тысяч. Их также будут арестовывать на срок до 15 суток или смогут депортировать (сейчас административное выдворение предусматривается без альтернативы вместе со штрафом или арестом).

Под внимание правоохранителей теперь попадут и владельцы интернет-ресурсов, которые пропагандируют наркотики, и операторы связи, предоставляющие услуги связи провайдерам хостинга. Должностные лица в этой категории заплатят 10-30 тысяч рублей, юридические – 100-500 тысяч. За повторное нарушение их могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. и до 800 тыс. соответственно.

МВД вынесло на обсуждение закон о запрете пропаганды наркотиков в Сети еще в декабре 2019 года.