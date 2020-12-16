Семьи солдат, находящихся в окружении в Карабахе, перекрыли дорогу из Гюмри в Ереван

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родственники солдат, которые находятся в окружении Вооружённых сил Азербайджана, перекрыли части дороги в Ширакской области Армении. Трасса ведёт из Еревана в Гюмри. Об этом сообщило государственное новостное агентство "Арменпресс".

Военнослужащие остаются в окружении около сёл Хин Тагер и Хцаберд без связи с 15 декабря. Их родственники требуют сообщить им информацию о военных.

В среду, 16 декабря, Минобороны Армении сообщило, что с вечера накануне по неизвестным причинам пропала связь с личным составом нескольких боевых позиций армии обороны Карабаха.

Напомним, Минобороны Армении также сообщало, что 12 декабря Вооружённые силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и, используя дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по сёлам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха.

Сайт KP.ru сообщал, что 13 декабря факт нарушения режима прекращения огня обсудили Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и глава Минобороны России Сергей Шойгу.