Попова рассказала, сколько тестов на коронавирус Россия поставила в другие страны

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия поставила более 1,5 миллиона тестов на коронавирус в 45 стран мира. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что российская сторона продолжает безвозмездно поставлять в различные государства тест-системы.

«На сегодняшний день переданы уже более 1,5 миллиона в 45 государств», - сообщила глава Роспотребнадзора в среду, 16 декабря, на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Попова также сообщила, что российские специалисты осуществили пятнадцать миссий в двенадцать стран мира для помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией

Напомним, ране Попова рассказала, почему тест на коронавирус может оказаться ложным. Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора отметила важность правильного забора анализов для диагностики болезни