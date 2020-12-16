В Ростуризме назвали самые популярные места для отдыха россиян
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Ростуризме назвали самые популярные места для отдыха россиян. Пока были закрыты границы, многие освоили внутренний туризм. Летом в лидерах списка был Краснодарский край. Зимой тоже это направление самое востребованное. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Самые популярные места для отдыха зимой:
Краснодарский край,
Сочи,
Крым,
Кавказские Минеральные воды,
Казань,
Санкт-Петербург,
Москва,
Ленинградская область,
Московская область.
- В этом году сделан акцент на все, что связано с отдыхов на свежем воздухе, с активными зимними развлечениями, оздоровлением, поездками на санаторно-курортные комплексы, — отметила Догузова.
Стоит отметить, что популярностью стали пользоваться и новые направления для горнолыжного туризма. Россияне едут в Мурманские Хибины и Кавказские горы — Домбай, Эльбрус.
Привлекает туристов зимняя Камчатка, с ее горячими термами и зимними видами развлечений.
- Интересны русский север - это Мурманская область, Карелия, Архангельская область, где можно наблюдать северное сияние. На это есть большой спрос в зимний сезон, - цитирует слова главы Ростуризма Пятый канал.
Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила ФАН, что самыми популярными направлениями в новогодне-рождественские каникулы являются горнолыжные курорты.