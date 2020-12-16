В Ростуризме назвали самые популярные места для отдыха россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростуризме назвали самые популярные места для отдыха россиян. Пока были закрыты границы, многие освоили внутренний туризм. Летом в лидерах списка был Краснодарский край. Зимой тоже это направление самое востребованное. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Самые популярные места для отдыха зимой:

Краснодарский край,

Сочи,

Крым,

Кавказские Минеральные воды,

Казань,

Санкт-Петербург,

Москва,

Ленинградская область,

Московская область.

- В этом году сделан акцент на все, что связано с отдыхов на свежем воздухе, с активными зимними развлечениями, оздоровлением, поездками на санаторно-курортные комплексы, — отметила Догузова.

Стоит отметить, что популярностью стали пользоваться и новые направления для горнолыжного туризма. Россияне едут в Мурманские Хибины и Кавказские горы — Домбай, Эльбрус.

Привлекает туристов зимняя Камчатка, с ее горячими термами и зимними видами развлечений.

- Интересны русский север - это Мурманская область, Карелия, Архангельская область, где можно наблюдать северное сияние. На это есть большой спрос в зимний сезон, - цитирует слова главы Ростуризма Пятый канал.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила ФАН, что самыми популярными направлениями в новогодне-рождественские каникулы являются горнолыжные курорты.