Меркель считает, что перезагрузка отношениям России и Германии не нужна

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Перезагрузка отношениям Берлина и Москвы не нужна. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава немецкого правительства заявила, что Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией, однако это «не должно прикрывать глаза на реальность». Она указала на инцидент с Алексеем Навальным, а также недостаточный прогресс по ситуации в Донбассе.

Напомним, ранее о необходимости перезагрузки отношений Москвы и Берлина заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться. Он также указал на отказ Евросоюза от претензий на полюс многополярного мира. По его словам, Брюссель все больше ориентируется на Вашингтон. При этом отметил желание Берлина сохранить свои претензии на полное лидерство в ЕС.