Украина вышла из соглашений с СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях Фото: REUTERS

В среду, 16 декабря, Киев в одностороннем порядке вышел из ряда соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ).

Среди соглашений, из которых Киев вышел в одностороннем порядке, договоре об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях, а также соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики

«Выйти из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, согласно перечню», - говорится в постановлении кабинета министров Украины

Кроме того, украинское правительство приняло решение о выходе из Горной хартии государств, подписанной в Москве 27 марта 1997 года.

Напомним, после переворота на Украине в 2014 году, новое руководство заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Таким образом в 2018 году представительство страны при уставных органах СНГ завершило работу, далее взаимодействие проходило через украинское посольство в Минске.

Как писал сайт kp.ru, Киев принял решение о выходе из нескольких соглашений СНГ в январе прошлого. Решение выйти еще из трех соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ, украинское правительство приняло в августе этого года