В Совфеде предложил запретить "трэш-стримы" из-за смерти девушки во время трансляции стримера Reeflay

Сенатор Алексей Пушков предложил законодательно запретить трансляции с демонстрацией насилия и унижений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Совета Федерации Алексей Пушков предложил законодательно запретить интернет-трансляции в интернете с насилием и унижениями. Сенатор напомнил о начатом в декабре уголовном деле в отношении Стаса Решетняка (блогера Reeflay).

- Только что открыто уголовное дело, когда девушка умерла в результате этого стрима. Причём всё это происходило в прямом эфире. Мне кажется, здесь нужно принять дополнительные законодательные меры, - отметил на заседании Совфеда Пушков.

Его предложение поддержала и поручила проработать спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она заявила также, что власти "к сожалению, запаздывают с принятием мер" в предотвращении "порочных явлений, происходящих в интернете". Выдвинуть конкретные предложения председатель Совфеда попросила до конца января.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Reeflay вечером 1 декабря вёл трансляцию из своего дома в Подмосковье, во время которой закрыл на балконе свою беременную девушку, и та скончалась от переохлаждения.