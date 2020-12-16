«Вывернул историю наизнанку». Европейцев взбесили слова Помпео о России

Европейцев взбесил Помпео из-за слов о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье – мимо этой новости не смогли пройти читатели газеты Le Figaro. Они посчитали, что американцы «с какой-то жуткой системностью» пытаются превратить Россию в чудовище и запугать им европейцев. При этом США отводят Европе роль площадки для военных игрищ.

Такая реакция последовала и на высказывание Помпео о том, что Москва якобы угрожает стабильности в регионе, а глава российского МИД Сергей Лавров «пытается переписать историю».

Пользователи сетовали, что американцы выставляют себя такими добренькими, а китайцев и русских – злыми.

«США защищают свободу, но почему-то делают это методами войны, эмбарго, экономическими санкциями. Все это ждет те страны, которые не разделяют так называемые правила, установленные США вместо международного права», — отметил пользователь Giac.

«Ложь, предательство и обман: трилогия США», - добавил Anonymous.

«Помпео отдыхай, твоего мнения никто не спрашивает», - написал Juano arnillas.

«Этот американец, чистый продукт США, смеется над нами. Знает ли он, что говорит? Или у него короткая памятьЮ или он делает вид, что забыл, насколько США, желая заполучить всю добычу нефти и газа в мире, дестабилизировали многие страны на Ближнем Востоке: Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и т. д. Теперь они хотят свергнуть режим и закрепиться в Иране и Венесуэле», - написал parigo007.

Комментатор добавил, что аппетит американцев к контролю над сырьем не стал меньше. Они слишком уверены в себе и не заметили, что мир изменился против их воли, и теперь сидят и жалуются, подвел итог пользователь.