27 стран Евросоюза согласовали продление санкций против России ещё на полгода

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянные представители 27 стран - членов Европейского союза согласовали ещё на полгода продление антироссийских санкций, срок которых должен был истечь 31 января 2021 года.

- Да, послы только что согласовали продление ограничительных мер до 31 июля 2021 года, - сообщил агентству ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Дипломат также отметил, что в скором времени Совет Евросоюза формально утвердит это решение, а затем его опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Затем оно вступит в силу.

10 декабря саммит Евросоюза принял политическое решение продлить антироссийские санкции до 31 июля 2021 года.