Медведев считает «разнотык» хронической проблемой России

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хронической проблемой России является «разнотык». Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», - заявил зампред Совбеза.

Медведев призвал вести работу согласованно, и обратился к Министерству здравоохранению с просьбой совместно с Минобрнауки разработать межведомственный план научных исследований, чтобы скоординировать повестки для разных ведомств.

Зампредседателя Совбеза также сообщил, что в текущем году выполняются тридцать тематик научных исследований в области противодействия антимикробной резистентности.