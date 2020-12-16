Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов из Азербайджана Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 декабря в Россию снова начнут вводить помидоры из Азербайджана – разрешение получили четыре местные компании.

«В связи с получением от Агентства пищевой безопасности Азербайджана дополнительной информации о производителях томатов, а также по результатам анализа ранее предоставленных материалов, Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз на территорию РФ томатов с 17 декабря 2020 года», - сказано в сообщении ведомства.

Продукцию будут ввозить под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана, добавил Россельхознадзор.

Ограничения сняты со следующих предприятий: ООО «Геотермал», Шукуров Илькин Мирзахан, ООО «Gp Alfa greenhouse», ООО «Hajigabul greenhouse». Работа ведется и по остальным азербайджанским компаниям-поставщикам.

Ввоз помидор из Азербайджана был запрещен 10 декабря. Также был наложен запрет на провоз яблок. В овощах и фруктах нашли карантинные для ЕАЭС объекты - южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Утром, 16 декабря стало известно, что Россельхознадзор разрешил ввоз помидоров с одного из предприятий Азербайджана, к вечеру того же дня в список попали еще три предприятия.