Таиланд вернул безвизовый режим для россиян

Российские туристы вновь могут посещать Таиланд без виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России. Перед вылетом россияне должны оформить на сайте посольства Таиланда в России сертификат о въезде. Документ называется "Сertificate of Entrance, СОЕ". Об этом сообщили в министерстве туризма Таиланда.

Виза не потребуется для россиян, которые хотят посетить Таиланд в течение не более 30 дней. В сообщении министерства туризма Таиланда также сказано, что инструкцию по оформлению сертификата можно также прочитать на сайте посольства Таиланда.

Для тех, кто планирует провести в стране более месяца, надо подать документы на оформление TR визы. Её можно оформить на 60 дней, а затем продлить ещё на 30 дней. 90 дней - максимально допустимый срок пребывания в Таиланде по TR визе.

Для путешествий длительностью от 90 до 270 дней россияне должны оформить Специальную туристическую визу "Special Tourist visa STV".