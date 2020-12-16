Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за снега и гололедицы

Жителям региона посоветовали не забывать о правилах безопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение сотрудники МЧС сделали на основании прогнозов синоптиков, которые не самые благоприятные.

Жителей столицы и Подмосковья предупреждают о снегопаде и гололедице, вечером 16 декабря. Непогода сохранится до утра, 17 декабря.

С 21:00 среды до 10:00 четверга будет идти мокрый снег, возможно его налипание на линии электропередач. На дорогах из-за перепада температуры будет ледяной покров. Автомобилистам рекомендуют быть осторожнее и по возможности, отказаться от поездок.

Если же не обойтись без использования транспортных средств, то стоит снизить скорость движения и увеличить дистанцию. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» с 17:00 до 19:00 на дорогах пробки в 7-8 баллов. Только после 21:00 ситуация с движением начнет улучшаться, трафик снизится до 4 баллов.

Тем, кто успеет вернуться домой до начала больших заторов, рекомендуют не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, помнить, что под ногами лед, а значит передвигаться нужно медленно, наступая на всю подошву, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».