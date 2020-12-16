Вирусолог назвал устойчивых к коронавирусу людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вирусолог объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже после того, как контактировали с заболевшими. Судя по всему, они имеют Т-клеточный иммунитет, который их защищает.

- Если человек переболел другим коронавирусом, возможно, у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже, - объяснил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Его слова приводит ura.ru.

Таким образом, люди с Т-клеточным иммунитетом защищены от повторного заражения. Таких, как правило, 10-15 процентов. При этом человек мог переболеть даже несколько лет назад.

Шансов заразиться мало и у тех, кто недавно переболел гриппом. По словам Чумакова, в крови этих людей много антивирусного белка интерферона. Он то и препятствует новому заражению.

Ранее врач Георгий Викулов говорил о том, что некоторые люди обладают врожденной защитой от коронавируса. Этому способствуют определенные генные мутации. Как правило, таких людей очень мало.